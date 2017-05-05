Минобороны РФ отметило роль Ирана и Турции в создании зон деэскалации в Сирии

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Москва, 5 мая. Иран и Турция сыграли большую роль в оперативной подготовке к подписанию меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий, сыграл важную роль в оперативной подготовке Меморандума к подписанию», — сказал генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что ООН поддерживает усилия, направленные на деэскалацию сирийского конфликта. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в организации придерживаются позиции, что сокращение насилия в Сирии создаст условия для результативных переговоров и спасения людей.