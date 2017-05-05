Засушить насмерть: Киев лишает Донбасс питьевой воды

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Донецк, 5 мая. Донецкая фильтровальная станция оказалась обесточена в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, также Киев практически полностью прекратил водоснабжение ЛНР под предлогом задолженности за поставки воды. Власти ЛНР готовы погасить существующую задолженность, однако Киев блокирует все возможные механизмы решения данной проблемы.

В результате действий Киева шесть крупных городов Луганской народной республики вынуждены жить в режиме жесткой экономии питьевой воды. Специалисты приступили к работам по изменению режимов подачи воды и ее перераспределению в магистральных сетях.

Ситуация усугубляется тем, что 4 мая Киев остановил на профилактические работы водовод, обеспечивающий города Стаханов, Кировск и Брянка на территории ЛНР. Теперь эти населенные пункты могут полностью остаться без воды.