США одобрили меры по деэскалации в Сирии — Минобороны РФ

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Москва, 5 мая. США приветствовали меры по снижению насилия, прописанные в Меморандуме о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель министра обороны РФ генерал- лейтенант Александр Фомин.

3-4 мая в Астане проходил очередной раунд межсирийских переговоров. Его итогом стало подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Фомин отметил позитивную роль позиции США, которые приветствовали шаги «по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и создания условий для политического урегулирования конфликта».