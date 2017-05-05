Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
США одобрили меры по деэскалации в Сирии — Минобороны РФ

США одобрили меры по деэскалации в Сирии — Минобороны РФ

16:51  5 Мая 2017
178

США одобрили меры по деэскалации в Сирии — Минобороны РФ

Москва, 5 мая. США приветствовали меры по снижению насилия, прописанные в Меморандуме о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель министра обороны РФ генерал- лейтенант Александр Фомин.

3-4 мая в Астане проходил очередной раунд межсирийских переговоров. Его итогом стало подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Фомин отметил позитивную роль позиции США, которые приветствовали шаги «по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и создания условий для политического урегулирования конфликта». 

#сша #сирия #фомин
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров