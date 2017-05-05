Форвард СКА Дадонов вслед за Шипачевым отправится в НХЛ

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Санкт-Петербург, 5 мая. По информации Федерального агентства новостей, нападающий сборной России и петербургского СКА Евгений Дадонов продолжит карьеру в НХЛ. В настоящий момент представители хоккеиста ведут переговоры с несколькими клубами.

Отмечается также, что не исключен вариант, при котором Дадонов составит компанию своему уже бывшему партнеру по СКА Вадиму Шипачеву. Напомним, сегодня было объявлено о переходе Шипачева в новый клуб НХЛ, «Лас Вегас».

В активе 28-летнего Дадонова 66 очков в регулярном чемпионате (30 шайб, 36 передач), а также 19 результативных действий в победном для СКА плей-офф (9+10). Ранее хоккеист уже выступал в НХЛ за «Флориду», однако не имел в команде регулярного места в составе и вернулся в КХЛ.