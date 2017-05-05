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Москва, 5 мая. Минобороны РФ подготовило меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, он вступает в силу с 00.00 6 мая по московскому времени, заявил замглавы оборонного ведомства генерал-лейтенант Александр Фомин.

Меморандум о создании сон деэскалации в Сирии поддержали осовные заинтересованные стороны - ООН, администрация президента США Дональда Трампа, главы стран региона, сообщил представитель Минобороны Александр Фомин. Отметим, что его действие начинется в полуночи 6 мая. «В то же время его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является определенной гарантией его претворения в жизнь», — сказал генерал-лейтенант.