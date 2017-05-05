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Происшествия
Тела жертв крушения вертолета в Башкирии доставили в морг

Тела жертв крушения вертолета в Башкирии доставили в морг

16:53  5 Мая 2017
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Тела жертв крушения вертолета в Башкирии доставили в морг

Чита, 5 мая. Тела жертв крушения вертолета Robinson, рухнувшего в лесах Башкирии в четверг вечером, лишь спустя почти сутки удалось доставить в морг.

Тела эвакуировали сотрудники МЧС РФ. Источник ФАН в экстренных службах региона уточнил, что обломки воздушного судна пока находятся на месте происшествия.

Их эвакуацию проведет Межгосударственный авиационный комитет России, после чего обломки направят на экспертизу.

Напомним, в результате падения вертолета погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

 

Ярослава Замысловатова
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