Тела жертв крушения вертолета в Башкирии доставили в морг

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Чита, 5 мая. Тела жертв крушения вертолета Robinson, рухнувшего в лесах Башкирии в четверг вечером, лишь спустя почти сутки удалось доставить в морг.

Тела эвакуировали сотрудники МЧС РФ. Источник ФАН в экстренных службах региона уточнил, что обломки воздушного судна пока находятся на месте происшествия.

Их эвакуацию проведет Межгосударственный авиационный комитет России, после чего обломки направят на экспертизу.

Напомним, в результате падения вертолета погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.