Турецкий рассказал о песнях Победы в Берлине

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Москва, 5 мая. 7 мая хор Турецкого выступит в Берлине с концертом «Песни Победы». Праздничный концерт пройдет в центре немецкой столицы, на площади Жандарменмаркт. Глава коллектива Михаил Турецкий рассказал о том, как удалось получить площадку для выступления и какие песни будут исполнены, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мой отец закончил войну в Берлине, — вспоминает Михаил. — Он прожил очень долгую жизнь, 97 лет. Истории военного времени часто интересовали меня, особенно взятие Берлина. И я папе сказал:«хочу спеть в Берлине военные песни».

«Я не понимаю как это получилось, все очевидцы говорили что нам не дадут площадку. Никто не верил, я сам не верил. Нам как то повезло, просто повезло», — делится впечатлениями глава коллектива.

Как рассказал Михаил Турецкий, после предоставления площадки немецкой стороной, хор обратился за помощью к министерству культуры и МИДу. Помощь этих ведомств понадобилась для того, чтобы сформировать идейную составляющую концерта. «Мы понимаем, не нужно заявлять вещи вроде «Мы вас победили». Современные немцы не несут ответственности за дела своих предков», — пояснил музыкант.

«Репертуар концерта был отобран тщательно и для того, чтобы порадовать ветеранов, и для того, чтобы зацепить молодежь, дать им возможность почувствовать то, что осмыслили и пережили наши предки», — заметил певец.

На концерте прозвучат такие песни как «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь», «Ехал я из Берлина», и «Три танкиста — три веселых друга» и другие. «Это оптимистичные и яркие песни военных лет. Эти песни — гордость нашей страны. Кроме этого, мы хотели бы исполнить и фрагменты оперы, и произведения популярной музыки», — резюмировал Турецкий.