Давайте без алармизма: где джихадисты могли добыть российский ночной прицел

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Газета «Коммерсант», ссылаясь на военных специалистов в Сирии, сообщила, что боевики «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры» (обе — террористические организации, запрещенные в РФ) якобы используют снайперские винтовки с «прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях».

Эта новость вызвала большой резонанс в отечественных СМИ, что и неудивительно. Свои цели боевики ночью отыскивают с помощью российской электроники, ведь так получается? Однако действующее российское законодательство запрещает не санкционированную государством продажу за рубеж продукции двойного назначения, в том числе новейших приборов ночного видения и ночных прицелов.

Следствием этих тезисов стало появление в российской прессе текстов, прямо намекающих, что виновных в произошедшем следует искать прежде всего среди «своих». После знакомства с подобными материалами в сознании обывателя неизбежно появляются зловещие картины того, как какой-нибудь чиновник/бизнесмен противозаконно продает джихадистам соответствующее оборудование. Или как российский военнослужащий подле «Хмеймима» под покровом ночи выменивает у исламистов свой ночной прицел на пачку баксов.

На деле все и сложнее, и проще.

ЭОП

Что на самом деле нашли наши военные специалисты в Сирии? Процитируем «Коммерсант»: «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях».

О чем нам говорит эта фраза? О том, что в трофейном ночном прицеле, добытом у боевиков, обнаружился вакуумный фотоэлектронный прибор, используемый для преобразования невидимого глазом изображения в видимое, либо для усиления яркости видимого изображения. Причем этот прибор был сделан не в СССР, а именно в РФ.

Тут, видимо, самое время провести некоторый ликбез.

На данный момент существуют следующие различающиеся по своим техническим характеристикам поколения и подпоколения ЭОП: I, I+, II, II+, II super, III, III+. ЭОП I появились еще в 1940-е годы, а ЭОП III+ — уже под самый «занавес» XX века. При этом давние сроки появления какого-либо поколения или подпоколения ЭОП вовсе не означают, что в XXI веке они уже сняты с производства. Ничуть не бывало. Например, российский производитель высококлассных оптических приборов «Дедал-НВ» выпускает различные многофункциональные приборы ночного видения на основе всех поколений ЭОП.

Следует понимать, что отнюдь не каждый ночной прицел подойдет для установки на мощную снайперскую винтовку. Вернее, подойдет-то каждый, но не каждый переживет сильный импульс отдачи. Жаль, что источник «Коммерсанта» не уточнил, к какому конкретно поколению или подпоколению относится обнаруженный в Сирии российский ЭОП. Это могло бы значительно конкретизировать ситуацию…

Впрочем, при поисках потенциальных виновников появления в руках джихадистов ночного прицела, собранного из российских комплектующих, можно обойтись и без таких подробностей. Более того, можно обойтись вообще без тщательного расследования, ибо все лежит на поверхности.

На войне как на войне

Зададимся несложным вопросом: откуда джихадисты получают львиную долю своего вооружения? Для поиска ответа на этот вопрос можно устроить многочасовой «следственный» мониторинг имеющейся в Сети информации из Ирака и Сирии, а можно просто заглянуть в доклад за 2015 год международной неправительственной организации Amnesty International. В любом случае вывод будет однозначным. Основным источником пополнения арсеналов боевиков являются трофеи.

Почему это в данном случае важно? Потому что объясняет появление у боевиков такого военного хай-тека, как танки, ПТУР, ПЗРК и т.д. И появление у ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» ночных прицелов российского производства это объясняет тоже. Нет, речь не о том, что боевики сумели в бою «реквизировать» прицелы у российских военнослужащих. Речь немного о другом.

В открытом доступе имеется достаточно много информации о том, что Россия совершенно официально поставила в Ирак некоторое количество снайперских винтовок ORSIS T-5000. Из материалов многочисленных выставок, где показывалось это оружие, известно, что Т-5000 часто комплектуется оптическими прицелами уже известной нам компании «Дедал-НВ», а также… ночными прицелами и ночными насадками от того же производителя.

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Логично было бы предположить, что винтовки из России поставлены иракцам вместе с прицелами и насадками. Не менее логичным будет предположить, что неоднократно попадавшие в объектив фотоаппарата иракские солдаты или шиитские ополченцы, гордо сжимающие новенькие Т-5000, при определенных обстоятельствах могли это оружие в ходе боестолкновений с джихадистами утратить. Вместе с ночными прицелами и ночными насадками.

На наш взгляд, это является наиболее адекватным объяснением того, как ЭОП российского производства мог оказаться в руках у боевиков. Увы, но à la guerre comme à la guerre. Пока будут существовать войны, будут существовать и трофеи.

Совет алармистам

Каким образом прицел, утраченный в Ираке, мог «всплыть» в Сирии? Точно так же, как отбитое у асадовцев оружие и боеприпасы неоднократно появлялись на территории Ирака, а иракские трофеи обнаруживались на территории Сирии. «Миграция» боевиков через сирийско-иракскую границу — это совершенно обыденное явление.

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Вывод из всего вышесказанного? Не стоит тратить время, занимаясь «охотой на ведьм» и умножая сущности без необходимости. Любителям же впадать в алармизм посоветуем заниматься этим на англоязычных сайтах, где можно устроить знатную истерику на тему, откуда у джихадистов взялись танки «Абрамс», военные автомобили HMMWV и другое вооружение западных армий.

* Организация запрещена на территории РФ.