Медведев нашел нового замминистра финансов в Подмосковье

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Москва, 5 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил новым заместителем министра финансов России Антона Котякова, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Назначить Котякова Антона Олеговича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в документе, который утвержден подписью Медведева.

Отмечается, что Котяков с марта 2014 года занимал должность министра экономики и финансов Московской области. До этого он с 2012 года работал начальником управления совершенствования функциональной деятельности Казначейства.

Ранее Медведев поручил сделать в регионах России дороги не хуже, чем в Подмосковье.