Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на развитие ТОР

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на развитие ТОР

16:50  5 Мая 2017
506

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на развитие ТОР

Москва, 5 мая. Российское правительство намерено выделить из бюджета 30 млрд рублей на создание и развитие Территорий опережающего развития, еще 20 млрд рублей будут перечислены из других финансовых источников.

Сегодня в ходе совещания по предварительным итогам создания ТОР на Дальнем Востоке российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос о финансированим таких регионов.  «На развитие инфраструктуры ТОР в регионы направляются немалые средства, мы уже вложили порядка 4,5 млрд рублей, на ближайшие годы предусмотрено еще 30 млрд рублей, еще около 20 млрд будут направлены за счет регионов, муниципальных образований и внебюджетных источников», — сказал глава отечественного правительства.

По словам Медведева, эти средства пойдут на строительство дорог, энергосетей, а также развитие коммунальной инфраструктуры. Премьер-министр также отметил значительные налоговые преференции и их продолжительность, действующие для ТОР.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров