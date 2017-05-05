Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на развитие ТОР

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Москва, 5 мая. Российское правительство намерено выделить из бюджета 30 млрд рублей на создание и развитие Территорий опережающего развития, еще 20 млрд рублей будут перечислены из других финансовых источников.

Сегодня в ходе совещания по предварительным итогам создания ТОР на Дальнем Востоке российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос о финансированим таких регионов. «На развитие инфраструктуры ТОР в регионы направляются немалые средства, мы уже вложили порядка 4,5 млрд рублей, на ближайшие годы предусмотрено еще 30 млрд рублей, еще около 20 млрд будут направлены за счет регионов, муниципальных образований и внебюджетных источников», — сказал глава отечественного правительства.

По словам Медведева, эти средства пойдут на строительство дорог, энергосетей, а также развитие коммунальной инфраструктуры. Премьер-министр также отметил значительные налоговые преференции и их продолжительность, действующие для ТОР.