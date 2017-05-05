Задняя дверь захлопнулась: депутат Щапов о новых правилах для рейсов из Белоруссии

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Россия меняет правила пограничного контроля для авиарейсов из Белоруссии. С 15 мая все рейсы между Белоруссией и Россией будут переведены в международные сектора российских аэропортов. В них пассажиры, которые не являются гражданами РФ или Республики Беларусь, будут проходить пограничный контроль.

Самих белорусов и россиян новые правила коснутся в наименьшей степени. Как сообщает госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, для них лишь станет обязательным сохранять посадочный талон, подтверждающий перемещение из страны в страну. Его нужно будет предъявлять по прибытию в Россию.

«Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — добавляет Рапота.

Чем может быть вызвано подобное изменение правил? Разбирается Федеральное агентство новостей.

«На мой взгляд, для таких мер есть серьезные основания. Режим пересечения границы с любым государством определяется не только отношениями конкретно с этим государством, но и его политикой в отношении третьих стран. Если меняется политика нашего соседа в отношении пересечения его границ гражданами других стран, то и наша политика должна меняться соответствующим образом. Скорее всего причина текущих изменений в том, что Белоруссия подписала ввела недавно безвизовый режим с 80 государствами. Автоматически был изменен и наш режим пересечения границы с Белоруссией», — заявил в беседе с корреспондентом ФАН член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов.

Это оправданная мера, считает депутат. «По последним событиям мы видим, что угроза терактов сохраняется. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года она может еще вырасти. Такое событие всегда привлекает внимание террористов, а значит должны быть повышены меры безопасности в стране. Белоруссия — важный для нас партнер и наш союзник, но, когда речь идет о жизни и здоровье наших граждан, излишних мер безопасности быть не может», — заключает он.

Другой собеседник нашего агенства — Дмитрий Болкунец, эксперт по Белоруссии НИУ «Высшая школа экономики» — также считает это решение давно назревшим.

«Это совершенно ожидаемая реакция российской стороны. Она была вызвана действиями белорусских властей, которые в начале года изменили порядок пересечения границы иностранцами, либерализировав и их пребывание на территории Республики Беларусь. С 15 мая пассажиры, прибывающие из Белоруссии, будут проходить через международные терминалы. Это необходимо для поддержания национальной безопасности Российской Федерации. Наша сторона желает, чтобы люди, прибывающие в нее через воздушную гавань, все же могли быть досмотрены таможенным контролем. На терминалах, принимающих внутренние рейсы, я напомню, никакого досмотра нет. Потому сейчас граждане третих стран, нежелательные на территории РФ, легко могут просочиться к нам через Белоруссию», — отмечает он.

Что именно это за нежелательные элементы? По мнению эксперта, у российских спецслужб и ведомств, прежде все, вызывает беспокойство высокий транзит через Белоруссию выходцев с Украины. Плюс, конечно же, ситуация в Сирии также дает основания опасаться проникновения на территорию России уроженцев Ближнего Востока, принадлежащих к различным террористическим организациям и группам. Из-за того, что белорусские власти, фактически, открыли свои границы для многих стран мира, безопасность России оказалась под угрозой.

«Украина, впрочем, остается главной проблемой. За последний год чрезвычайно возрос поток украинцев, которые попадают в Россию через минский аэропорт. Они садятся на рейс Киев-Минск, затем делают пересадку на рейс Минск-Москва и попадают на территорию РФ через внутренние сектора наших аэропортов без всякой проверки. А ведь это могут быть сторонники ультраправых политических воззрений. По прилету их никто не проверяет, просто вышел и пошел. Это абсолютно прогнозируемая вещь, что Россия решила закрыть эту заднюю дверь», — поясняет Болкунец.

Соображения национальной безопасности, впрочем, не единственно важные в данной ситуации. Играет свою роль и малая информированность населения. Значительное число граждан третьих стран не знает, что для того, чтобы въехать с территории Белоруссии в РФ, им нужна российская виза. Они просто садятся на самолет в Минском аэропорту и летят в Россию. Нарушения визового режима по незнанию, тем не менее все еще являются нарушениями.

«Я не исключаю, что вскоре схожие меры будут введены на сухопутной границе между РФ и Республикой Беларусь. Этот комплекс мер может быть постоянным. В любом случае, он будет действовать до конца следующего года или, по крайней мере, до тех пор, пока в России не пройдут все важные международные спортивные соревнования. Впрочем, если Россия и Белоруссия договорятся о единой визовой политике в рамках Союзного государства или Евразийского экономического союза, эти меры могут и отменить. Решением этого вопроса могла бы быть единая визовая зона по примеру шенгенской», — продолжает Болкунец.

В шенгенской зоне, как известно, слаженность действий пограничных служб различных государств чрезвычайно высока. К примеру, если кому-то запрещен въезд в Испанию, то он также не имеет возможности попасть в Литву. Это, в свою очередь, позволяет гражданам европейских стран перемещаться внутри шенгенской зоны безо всяких ограничений. До тех пор, пока такая же слаженность не будет достигнута между таможенными службами России и Белоруссии, какие-то ограничения и какой-то контроль необходимы, резюмирует эксперт.