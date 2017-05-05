Следствие по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии завершено

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Москва, 5 мая. Следственные органы завершили расследование по делу о гибели детей во время отдыха на Сямозере в Карелии.

На скамье подсудимых оказались бывший руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович, директор парка-Отеля «Сямозеро» Елена Решетова, координатор лагеря «Сямозера» Вадим Виноградов, а также инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Коваленко и Котович подозреваются по статье «Халатность», а представители парка-отеля — по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности».

Следствие полагает, что руководство и сотрудники парка «Сямозера» не отменили водный поход 47 детей, зная об объявленном в Карелии штормовом предупреждении.

Кроме того, было установлено, что одна из лодок имела неисправность и была перегружена, а детей не обеспечили спасжилетами подходящего размера. Когда трагедия произошла, руководство парка не уведомило вовремя спасателей о произошедшем. Что касается руководства регионального управления Роспотребнадзора, то оно, по мнению следователей, знало о нарушениях правил организации детского отдыха в парке-отеле «Сямозеро», но не предприняло никаких действий.

«С сегодняшнего дня потерпевшие и их законные представители приступают к ознакомлению с материалами уголовного дела», — сообщает СК РФ.

Напомним, что трагедия произошла 18 июня. Группа детей попала в шторм во время водной прогулки на Сямозере. В результате погибли 14 человек.