Эстония пожаловалась на самолет президентской авиации России

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Таллин, 5 мая. ВС Эстонии заявили, что самолет президентской авиации РФ Ил-96 пролетел в воздушном пространстве Эстонии недалеко от острова Вайндло без дипломатического разрешения. Сообщение опубликовано на сайте Эстонского национального телерадиовещания.

Полет произошел вечером 3 мая. Согласно предварительной информации, на борту данного воздушного судна находился министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД РФ в тот момент направлялся с официальным визитом в Финляндию.

Самолет проследовал с включенным транспондером, но, тем не менее, план полета не передали эстонской службе по навигации в воздухе во время нарушения воздушного пространства. Подчеркивается, что воздушные службы Эстонии пытались связаться с самолетом, но им это не удалось.

МИД Эстонии проинформировал посольство России о случившемся. Отметим, что это первый случай, когда самолет России нарушает воздушное пространство Эстонии в 2017 году.