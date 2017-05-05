Тучи над Москвой в День Победы разгонят самолетами 

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Москва, 5 мая. Столица России готовится к проведению торжественного парада в честь Дня Победы. Московские власти обещают жителям и гостям города безоблачную погоду. Тучи будут разгонять самолеты, чтобы неприятные сюрпризы небесной канцелярии не подпортили праздничное настроение. Оперативное совещание, в ходе которого обсуждались детали подготовки к 9 Мая, прошло в правительстве Москвы.

В праздничные выходные дни в Москве запланировано проведение более 400 мероприятий. Как пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичной администрации, все коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, организовано круглосуточное дежурство и усиление бригад на случай аварий. На охрану общественного порядка выйдут более 12 тысяч сотрудников МВД.

Добавим, как сообщало сегодня Ura.ru, социальная сеть «Одноклассники» будет транслировать военные парады в крупнейших городах России в режиме реального времени.