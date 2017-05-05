Уникальная база и «крылья сокола»: Маск рассказал о новом Tesla Model Y

В закладки

Скопировать

Нью-Йорк, 5 мая. Выпуск электрокара Tesla Model Y может начаться в 2019 году. Об этом сообщил основатель Tesla Motors Илон Маск изданию The Verge.

Электрический вседорожник будет построен на совершенно новой платформе, которая не имеет ничего общего с базой Model 3. Также известно, что Tesla Model Y получит фирменные двери типа «крылья сокола».

Кроме того, в компании планируют оказаться от использования 12-вольтовых батарей, которые сейчас используются во всех автомобилях марки. Как полагает Маск, использование новой технологии позволит снизить количество электрической проводки в автомобилях, а также еще больше автоматизировать процесс сборки электрокаров, заменив людей на определенных участках конвейера роботами.

Ожидается, что автомобиль поступит в серийное производство уже в конце 2019 года.