Девочке потребовалась операция после нападения собаки в Сочи

В закладки

Скопировать

Сочи, 5 мая. Против хозяйки собаки, напавшей на девочку в Сочи, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Сочи на ребенка напала собака. Травмы ребенка были серьезными: девочке была проведена операция. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Против хозяйки собаки, напавшей на девочку, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Кроме того, городской прокуратурой проводится проверка организации работы по отлову и содержанию бездомных собак и кошек, а также нормативных актов, регулирующих указанную деятельность.

Накануне дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой попала в больницу после нападения собаки на Приморском бульваре в Севастополе.