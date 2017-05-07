Поздравления с Днем Победы 9 мая 2017 года в стихах

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9 мая в России отмечается наш самый главный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. Память о войне не меркнет с годами — в нашей стране жива память о великом подвиге народа, не утихает скорбь по десяткам миллионов погибших.

Первый День Победы

В первый раз День Победы в нашей стране праздновали 9 мая 1945 года, когда советскому народу было объявлено об окончании Великой Отечественной войны.

Отметим, в Европе и Соединенных Штатах окончание войны стали праздновать на день раньше — еще 8 мая. Это было связано с тем, что первый акт о капитуляции Германии, подписанный в Амьене союзниками и представителем советского командования, чем-то не устроил Иосифа Сталина, который поручил маршалу Георгию Жукову подписать новый документ в поверженном Берлине. Это и было сделано в ночь на 9 мая 1945 года, когда Европа и Америка уже праздновали окончание войны.

Подробнее об этой коллизии и о ее последствиях читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как ветеранам вернули праздник

До 1948 года День Победы в СССР отмечался хотя и скромно, но на государственном уровне, с торжественными мероприятиями и неизменным праздничным салютом 30-ю артиллерийскими залпами. Еще были молоды ветераны, однополчане в этот день собирались у Большого театра, выпивали, вспоминали пережитое.

Однако с 1948 года 9 мая перестало быть выходным, и до начала 1960-х годов празднования проходили весьма скромно, единственной константой оставался праздничный салют. Статус 9 Мая как важнейшего праздника вернул Никита Хрущев, именно тогда, когда еще многие ветераны были живы, героям войны дали почувствовать, что их подвиг не забыт.

Современный статус праздник приобрел уже при Леониде Брежневе в 20-летний юбилей Великой Победы, который отмечался в 1965 году. 9 мая снова стало выходным днем, ветеранов стали чествовать на государственном уровне, в этот день проходят военные парады, проводится минута молчания в память о погибших, небо российских городов озаряют праздничные салюты.

С 2012 года в России в День Победы проводится шествие «Бессмертного полка», в ходе которого люди несут портреты своих родных, переживших войну. Акция уже стала международной, в Москве с «Бессмертным полком» выходит до миллиона человек, в акции принимает участие и президент РФ Владимир Путин, отец которого воевал на Невском пятачке.

Поздравления с Днем Победы в стихах

Великая Отечественная война нашла отражение в русской поэзии, которая запечатлела народный подвиг и страдания в бессмертных шедеврах. Многие из этих стихов, ставших песнями, мы знаем с детства: «Враги сожгли родную хату», «Жди меня, и я вернусь», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Бьется в тесной печурке огонь», «На братских могилах не ставят крестов», «Его зарыли в шар земной» — каждый говорящий по-русски может продолжить этот список самостоятельно.

Но и простые поэтические строки, которыми вы поздравите ветеранов, переживших войну родственников, людей старшего поколения, военнослужащих — наверняка порадуют ваших близких. Предлагаем варианты таких поздравлений.

***

Великий праздник, День Победы!

Пускай летят вперед года,

Мы помним подвиг наших дедов

И благодарны им всегда.

Как жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Но главное — в сердцах народа

Любовь к стране родной живет.

***

День Победы памятный и горький.

День Победы — праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.

Вам «спасибо» говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память

Всем, кто не дошел и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,

Всем — тепла и много-много сил!

***

Блестят слезинки на глазах,

Мелькает седина в висках.

Нам жизнь спасали ветераны,

Сквозь боль и горечь, страх и раны.

И вас с великим Днем Победы,

От всего сердца поздравляю.

Хочу за жизнь сказать спасибо,

Здоровья крепкого желаю!