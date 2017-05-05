Сирия: вооруженная оппозиция захватила высоту к востоку от Дамаска

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Дамаск, 5 мая. Проамериканская группировка оппозиционеров атаковала позиции народного ополчения Сирии.

В ходе боев с Национальными силами обороны оппозиционеры сумели захватить высоту Высокий Саан, которая находится в 90 километрах к востоку от столицы Дамаска. Ополченцы потеряли одно транспортное средство.

Сообщается, что в Восточной Гуте продолжаются ожесточенные бои между джихадистскими группировками. В перестрелках погибло уже 146 боевиков, около 500 исламистов получили ранения.

Ранее агентство URA.ru написало, что в Сирии будут созданы четыре зоны снижения напряженности.