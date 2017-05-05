Недостаточно доказательств: ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Месси

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Цюрих, 5 мая. Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию футболиста сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Месси штраф размером 10 тыс. швейцарских франков и отстранил его от четырех отборочных матчей ЧМ-2018 из-за оскорбительных слов, сказанных аргентинцем в адрес помощника рефери во время матча со сборной Чили.

При рассмотрении апелляции Ассоциации футбола Аргентины в ФИФА пришли к выводу, что имеющихся доказательств оскорбительных высказываний в адрес помощника судьи недостаточно, чтобы дисквалифицировать нападающего. Поэтому было решено отменить штрафные санкции в его отношении и дисквалификацию.

Вместе с тем в Международной федерации футбола поведение Месси назвали «неподобающим».