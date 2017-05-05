Путин поручил до 1 сентября подготовить доклад о достройке объектов СУ-155

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Москва, 5 мая. Российский лидер Владимир Путин распорядился до 1 сентября разработать меры, которые позволят завершить строительство жилых домов ЗАО «Строительное управление №155».

Проблема долевого строительств является общей для России, заявил сегодня президент Владимир Путин. «Проблема возникла из-за недостаточной отрегулированности этой сферы деятельности — привлекают деньги граждан, а потом оказываются несостоятельными», — прокомментировал российский лидер.

Он распорядился, чтобы к 1 сентября текущего года был подготовлен доклад о необходимых мерах для строительства незавершенных подрядчиком жилых комплексов. Президент подчеркнул, что все дома будут сданы готовы к 2018 году, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».