Мера Маркса: мир забыл про 199 лет со дня рождения победителя Золотого Тельца

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Сегодня, 5 мая 2017 года, исполняется 199 лет со дня рождения автора «Капитала» и «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса. Эта дата — некруглая, но уже предельно близкая к двум векам — вряд ли будет широко праздноваться в современном мире, который самозабвенно поклоняется новым реинкарнациям древнего Золотого Тельца, презрев заповеди священных книг прошлого…

Маркс, доказав, что любое присвоение — обратная сторона отчуждения, разбил Золотого Тельца, словно ветхозаветный Моисей, сделал явным тайное: из чего он сделан, из чьего пота, слез и крови. И чем больше «пролетариат» преобразуется в никому не нужную «биомассу» «прекариата», чем меньше реального золота оказывается в этом истукане, сегодня уже — «электронном» и «информационном», тем важнее и значимее подвиг человека, умершего 14 марта 1883 года в Лондоне и похороненного там на Хайгейтском кладбище.

Экономика нашей цивилизации, да и вся наша цивилизация в целом — работают на основе законов, открытых Марксом, но сам он уже давно находится под негласным запретом, под «фигурой умолчания», словно неприличная болезнь. Сонмы его «опровергателей» разного рода и племени считают себя врачами, спасителями человечества от этой странного, ненужного, позорного недуга. Сонмы его фактических последователей принципиально отрицают любую свою общность с бородатым немецким евреем из Трира. Как апостол Петр в ночь после Распятия.

Ничто не ново под луной…

Что такое стоимость? Может, это вещество? Нет. Время? Нет. Энергия? Тоже нет. Информация? Да. Марксова «трудовая» теория стоимости — это, по сути, теория информации, которая деформируется и трансформируется в материальном и идеальном коммуникативных «полях» общественного бытия, наполняя их собой. У Маркса не было математического и понятийного аппарата для более-менее полного и адекватного описания этих процессов, нет подобного аппарата у нас даже сейчас, но «вектор» был задан правильно.

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Если бы Маркс «просто» остановился на исследовании того, как «работает» человеческое общество, он бы никогда не оказался в подобном «игноре» от власть и собственность имущих, а также от жаждущих все это иметь. Но вопрос «как?» для него не существовал отдельно от вопросов «почему?» и «зачем?» Маркс доводил причинно-следственные связи до тех пределов, насколько хватало его сил и способностей. Поэтому он оказался не только ученым, но и революционером. Революционером не только в сфере знаний, но и в сфере действий.

А знать — значит уметь.

Революции 1848 года, Коммунистический Интернационал, Парижская коммуна… И дальше — уже без него физически, но с ним идейно — Октябрьская революция 1917 года, «красный» советский проект, Победа 1945 года, разрушение колониальных империй… «Удалить» Маркса из мировой истории уже невозможно, можно лишь попытаться его «задрапировать». Или «замылить». Как шило в мешке.

Маркс — не бог. И не апостол. И не пророк, каждое слово которого есть истина свыше. Он — из породы тех, про кого было сказано в Евангелии: «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства...» Взыскующий истины. И обретающий ее — по вере и по делам своим, в меру свою.

Мера Маркса — велика, она не вмещается в доступное нашему пониманию время и пространство. Мера Маркса — жива, она пульсирует, словно сердце, становясь то больше, то меньше. Мера Маркса — горяча, она способна обжечь и сжечь. Все это непонятно, но несомненно так. А ведь «какою мерою мерите, такою и воздастся вам», разве нет?

Для культуры как совокупного способа человеческой деятельности, человеческого взаимодействия с миром Карл Маркс значит не меньше, чем Исаак Ньютон или Альберт Эйнштейн — для физики, Дмитрий Менделеев — для химии, Чарльз Дарвин — для биологии.

Из ответов Маркса на «анкету-исповедь» (1865 год):

«Ваше любимое изречение. — Ничто человеческое мне не чуждо.

Ваш любимый девиз. — Подвергай все сомнению».

В 2008 году, когда мир накрыло «первой волной» системного финансово-экономического кризиса, «Капитал» Карла Маркса на время снова стал одной из самых востребованных и читаемых в мире книг.

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Вавилонская башня нынешней глобальной «фиатной», то есть основанной на учете возможных будущих доходов, долговой экономики неизбежно обрушится — это ясно всем, даже тем, кто продолжает ее строить, выкладывая все новые и новые триллионы кирпичей-долларов. Никто не знает, когда именно и как эта катастрофа произойдет, но сомнений в том, что она рано или поздно случится, ни у кого нет.

И тогда из-под обломков этой «вавилонской башни» проявится, обретая новые плоть и кровь, Карл Маркс, призрак которого пока бродит по планете, «не имея где преклонить голову»…