Ученые рассказали, как поедание тараканов может спасти Землю

В закладки

Скопировать

Лондон, 5 мая. Британские ученые выяснили, что поедание жуков может спасти Землю от парникового эффекта и уменьшить количество дыр в озоновом слое.

Материал с призывом переключаться со свинины и говядины на насекомых опубликовало издание Global Food Security. По мнению экспертов, если число выращиваемых для мяса животных сократится хотя бы на 50% это уменьшит губительный для нашей планеты парниковый эффект. Скотоводческие фермы являются одним из главных производителей парниковых газов, поясняют авторы исследования.

По их расчетам, сокращение производства мяса в два раза позволит освободить более полутора тысяч миллионов гектаров, что окажет исключительно благоприятный эффект для Земли.

