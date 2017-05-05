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Ученые рассказали, как поедание тараканов может спасти Землю

Ученые рассказали, как поедание тараканов может спасти Землю

16:24  5 Мая 2017
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Ученые рассказали, как поедание тараканов может спасти Землю

Лондон, 5 мая. Британские ученые выяснили, что поедание жуков может спасти Землю от парникового эффекта и уменьшить количество дыр в озоновом слое.

Материал с призывом переключаться со свинины и говядины на насекомых опубликовало издание Global Food Security. По мнению экспертов, если число выращиваемых для мяса животных сократится хотя бы на 50% это уменьшит губительный для нашей планеты парниковый эффект. Скотоводческие фермы являются одним из главных производителей парниковых газов, поясняют авторы исследования. 

По их расчетам, сокращение производства мяса в два раза позволит освободить более полутора тысяч миллионов гектаров, что окажет исключительно благоприятный эффект для Земли.
 

Ярослава Замысловатова
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