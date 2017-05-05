Хокинг рассказал, как спастись от конца света

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Лондон, 5 мая. Знаменитый физик Стивен Хокинг дал человечеству 100 лет, чтобы переселиться на другую планету. В противном случае на Земле наступит конец света, предупреждает он.

По мнению британского ученого, количество факторов, угрожающих нашей планете, со временем будет только расти. Конец человечеству могут положить падение астероида, глобальная эпидемия, а также перенаселение Земли. И поскольку наша планета становится все нестабильнее, у ее обитателей остался только один выход — отправиться в космос.

Как сообщает «Дни.Ру», Хокинг также предостерег ученых от поиска контактов с представителями внеземного разума. По его мнению, если встреча людей с инопланетянами когда-нибудь случится, с большой долей вероятности, пришельцы сыграют роль истребивших индейцев европейцев.