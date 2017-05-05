Поддали жару: сауна фитнес-клуба загорелась в центре Москвы

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Москва, 5 мая. Возгорание произошло в парной фитнес-центра в Москве. Из здания было выведено около 200 человек. Правоохранители рассматривают две версии относительно причин произошедшего.

Уточняется, что возгорание произошло в здании по адресу Романов переулок, дом 4. Площадь возгорания составила порядка 50 метров. Возгорание произошло на подвальном этаже, в помещении парной. В связи с пожаром клуб покинули порядка 200 человек, в том числе посетители и сотрудники.

К настоящему моменту огонь потушен. Как стало известно ФАН, рассматриваются две возможные причины возгорания — короткое замыкание или слишком сильный нагрев парной.