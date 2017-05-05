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Новороссия
ЛНР отказалась признавать нотариальные документы, оформленные на Украине

ЛНР отказалась признавать нотариальные документы, оформленные на Украине

16:21  5 Мая 2017
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ЛНР отказалась признавать нотариальные документы, оформленные на Украине

Луганск, 5 мая. Совет министров ЛНР обнародовал постановление «О принятии доверенностей, выданных иностранными государствами», согласно которому нотариальные документы Украины временно не принимаются и не признаются госорганами и учреждениями республики.

Согласно тексту постановления, в ЛНР временно не признаются нотариальные документы, удостоверенные нотариусами и уполномоченными органами Украины, а также консульскими учреждениями и дипломатическими представительствами Украины.

В постановлении отмечается, что данные нормы не применяются к доверенностям, удостоверенным нотариусами и уполномоченными органами Российской Федерации. Документ вступит в силу 14 мая 2017 года.

Ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Украина окончательно разрушила экономические связи с ДНР и упустила шанс на восстановление своей экономики. Он также добавил, что ДНР не будет снимать запрет по вывозу продукции и сырья на подконтрольные Киеву территории до тех пор, пока руководство Украины не выполнит минские соглашения, передает «Вечерняя Москва».

Алексей Громов
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