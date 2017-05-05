«Дальспецстрой» готовит мировое соглашение с дирекцией «Восточного»

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Москва, 5 мая. Дальневосточный филиал Спецстроя России (Дальспецстрой) готовит мировое соглашение с дирекцией космодрома «Восточный» по урегулированию судебного спора.

«В настоящий момент «Дальспецстрой» ведет переговоры с ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»по урегулированию данного спора мирным путем», — пояснили газете «Известия» в пресс-службе «Дальспецстроя».

Госкорпорация Роскосмос и руководство «Восточного» через суд добиваются выплаты от «Дальспецстроя» почти 2,3 млрд рублей за затягивание сроков строительства космодрома. Истцы также требуют, чтобы подрядчик сдал работы незавершенными и немедленного покинул объект.

Напомним, что «Дальспецстрой» должен был сдать все работы еще в декабре 2014 года, однако компания не справилась с задачей. Подрядчик попросил перенести сроки на 31 августа 2015 года, но Роскосмос отказался.