Власти Москвы украсят город к Кубку конфедераций баннерами с портретами футболистов

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Москва, 5 мая. В Москве появятся более 750 плакатов с портретами мировых звезд футбола, на баннерах также размещена символика турнира. Красивые фотографии появятся на улицах Москвы в преддверии Кубка конфедераций.

Москвичи и гости российской столицы смогут полюбоваться на игроков сборных Португалии, Германии, России, Чили, Австралии, Камеруна. На плакатах также можно будет увидеть золотой кубок и символ состязаний волка Забиваку. К 3 июня украшение города будет закончено, сообщает «Вечерняя Москва».

«Они будут на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15 на пять метров), билбордах (три на шесть метров), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах», — информируют в пресс-службе московского департамента СМИ и рекламы.

Баннеры будут устанволены вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на главных улицах Москвы, около стадиона «Спартак», на котором состоятся матчи Кубка конфедерации. Кубок конфедераций начнется в России 17 июня.