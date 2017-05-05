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Экономика
Opel не планирует возвращаться на автомобильный рынок РФ

Opel не планирует возвращаться на автомобильный рынок РФ

16:21  5 Мая 2017
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Opel не планирует возвращаться на автомобильный рынок РФ

Берлин, 5 мая. Российский автомобильный рынок не входит в зону интересов Opel, возвращаться в РФ компания не планирует. Политика бренда остается неизменной, несмотря на его переход под руководство PSA Group. Об этом журналистам рассказал вице-президент по коммуникациям немецкой марки Йохан Виллемс. Он подчеркнул, что если планы производителя изменятся, представителям СМИ сообщат о них. 

Opel не планирует возвращаться на автомобильный рынок РФ

Напомним, Opel ушел из России 1,5 года назад. В тот момент решение принимал концерн General Motors. Его представители тогда объяснили этот шаг нежеланием вкладывать деньги в рынок с «туманной перспективой».

#виллемс
Алексей Громов
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