Opel не планирует возвращаться на автомобильный рынок РФ

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Берлин, 5 мая. Российский автомобильный рынок не входит в зону интересов Opel, возвращаться в РФ компания не планирует. Политика бренда остается неизменной, несмотря на его переход под руководство PSA Group. Об этом журналистам рассказал вице-президент по коммуникациям немецкой марки Йохан Виллемс. Он подчеркнул, что если планы производителя изменятся, представителям СМИ сообщат о них.

Напомним, Opel ушел из России 1,5 года назад. В тот момент решение принимал концерн General Motors. Его представители тогда объяснили этот шаг нежеланием вкладывать деньги в рынок с «туманной перспективой».