Бойцы Росгвардии обезвредили вооруженную ножом гостью хостела в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 мая. Посетительница хостела на Московском проспекте Санкт-Петербурга пригрозила ножом администратору заведения. Прибывшие сотрудники Росгвардии обезоружили злоумышленницу.

29-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взяла нож и пригрозила 37-летнему администратору хостела. Сотрудница успела нажать тревожную кнопку. Злоумышленницу обезвредили и задержали.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщение пресс-службы УВО Войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти.