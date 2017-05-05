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Ученые открыли новое удивительное свойство черного шоколада

Ученые открыли новое удивительное свойство черного шоколада

17:30  5 Мая 2017
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Ученые открыли новое удивительное свойство черного шоколада

Лос-Анджелес, 5 мая. Обнаружено новое свойство черного шоколада, сообщили специалисты из Калифорнии.

Как удалось выяснить американским ученым, черный шоколад обладает омолаживающими свойствами. По их словам, в его составе есть мощные антиоксиданты, которые и помогают организму бороться со старением.

Эксперты подчеркнули, что систематическое употребление черного шоколада снижает окислительный стресс. Однако они напомнили, что его стоит употреблять в меру, чтобы не превратить пользу во вред.

Ученые открыли новое удивительное свойство черного шоколада

«Мы кормили подопытных лабораторных мышей веществом под названием эпикатехин — это флавоноид, которым богат шоколад, — рассказали американцы. — Он действительно может способствовать снижению окислительного стресса — наблюдения за тестовыми животными полностью подтвердили это.

Накануне стало известно, что в России вырос спрос на шоколад. Как оказалось, среднестатистический россиянин съедает около 4,6 килограмма шоколадных изделий в год.

Катерина Тимошенская
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