Путин и Назарбаев обсудили итоги переговоров по Сирии

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Москва, 5 мая. Телефонный разговор состоялся между главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Президенты двух государств обсудили итоги прошедшей в Астане IV Международной встречи по Сирии. Стороны выразили удовлетворение принятием Меморандума о создании зон деэскалации. Путин и Назарбаев выразили уверенность в том, что реализация Меморандума обеспечит прекращение боевых действий, улучшит гуманитарную ситуацию и в целом положительно скажется на урегулировании сирийского кризиса.

Кроме того, президенты обсудили актуальные темы сотрудничества между двумя странами, в том числе график контактов на разных уровнях.