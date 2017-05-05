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Политика
Путин и Назарбаев обсудили итоги переговоров по Сирии

Путин и Назарбаев обсудили итоги переговоров по Сирии

16:10  5 Мая 2017
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Путин и Назарбаев обсудили итоги переговоров по Сирии

Москва, 5 мая. Телефонный разговор состоялся между главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. 

Президенты двух государств обсудили итоги прошедшей в Астане IV Международной встречи по Сирии. Стороны выразили удовлетворение принятием Меморандума о создании зон деэскалации. Путин и Назарбаев выразили уверенность в том, что реализация Меморандума обеспечит прекращение боевых действий, улучшит гуманитарную ситуацию и в целом положительно скажется на урегулировании сирийского кризиса. 

Кроме того, президенты обсудили актуальные темы сотрудничества между двумя странами, в том числе график контактов на разных уровнях. 

#путин #назарбаев
Владимир Багров
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