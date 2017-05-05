Выставку «Сирия. Фотохроника войны» увидит Вена

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Вена, 5 мая. В пятницу в постоянном представительстве России при ОБСЕ в Вене открылась выставка фоторабот российских корреспондентов.

Впервые выставка была представлена в январе текущего года в Госдуме РФ, депутаты обратились к парламентариям европейских стран с призывом разместить эту выставку у себя для того, что бы граждане ЕС смогли увидеть реальные фотографии, показывающие ужасы сирийской войны.

На 50 уникальных снимках запечатлены боевые действия и гуманитарная ситуация в Алеппо, освобождение древнего города Пальмира и будни российских военнослужащих на базе «Хмеймим», пишет Парламентская газета. Организаторы сообщают, что на фотографиях показана та часть правды, о которой западные СМИ предпочитают молчать.