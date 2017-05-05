США и Германия поспорили о роли НАТО в борьбе против ИГ

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Вашингтон, 5 мая. Между США и Германией назревает очередной конфликт, связанный с НАТО. Вашингтон требует, чтобы Североатлантический альянс официально присоединился к коалиции, которая борется с «Исламским государством»* в Ираке и Сирии, однако Берлин выступает против.

В ФРГ заявляют, что включение НАТО в военную операцию против исламистов может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке. На сегодняшний день участие НАТО в борьбе против террористов ограничивается лишь поставками военного оборудования и обучением иракских солдат. Президент США Дональд Трамп уже не первый месяц добивается более активного вовлечения альянса в военную операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ).

Напомним, что ранее Трамп предъявил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на 375 млрд долларов. По словам американского лидера, эти деньги ФРГ задолжала НАТО за свою защиту, пишет Der Spiegel.

* Организация запрещена на территории РФ.