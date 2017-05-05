Боевики напали на солдат США в Сомали, погиб военный

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Могадишо, 5 мая. Неизвестные, вооруженные до зубов, напали на военную миссию США в Сомали. Погиб один американский военнослужащий, еще двое ранены, за их жизнь борются медики. Об этом сообщает CNN.

Оба военнослужащих, пострадавших при нападении боевиков, уже доставлены в военный госпиталь. Нападение на военных произошло под Могадишо, столицей Сомали, примерно в 40 километрах от города.

В Сомали военная миссия США занимается обучением и консультированием сомалийских солдат, американская сторона оказывает всестороннюю помощь сомалийским военным.