ВСУ похоронили «пропавших без вести» сослуживцев в братской могиле под Донецком

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Донецк, 5 мая. На кладбище города Красногоровка под Донецком обнаружена братская могила, в которой украинские силовики захоронили два десятка тел. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в братской могиле погребены украинские военнослужащие, которые впоследствии были признаны пропавшими без вести.

«По информации от жителей Красногоровки, находящейся на временно подконтрольной Украине территории, военнослужащими ВСУ вблизи городского кладбища с использованием землеройной техники выкопан ров, в который впоследствии в темное время суток захоронены 20 человеческих тел», — отметил Басурин.

По его данным, в могиле обнаружены тела украинских военнослужащих из состава 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.