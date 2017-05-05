Курды продолжат обучаться у немецких военных инструкторов

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Эрбиль, 5 мая. Германия намерена прекратить поставки вооружения силам пешмерга, однако продолжит оказывать другие виды военной помощи.

Представители германских вооруженных сил сообщили, что Бундесвер продолжит подготовку курдских ополченцев в составе Тренировочного Координационного Центра Курдистана. Также обещана поддержка в восстановлении в Эрбиле объектов военной инфраструктуры. Помощь оказывается в рамках соглашения между Германией и Иракским Курдистаном.

Сообщается, что в данный момент в Эрбиле обучением сил пешмерга занимаются 140 немецких военных инструкторов. С 2014 года до настоящего времени Германия доставила в Курдистан вооружение и боеприпасы на сумму в 90 миллионов евро.