Гомельский насильник и убийца стал первым казненным в 2017 году в Белоруссии

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Минск, 5 мая. В Белоруссии казнили убийцу и насильника из Гомеля. Смертный приговор в отношении этого преступника стал первым приведенным в исполнение в новом году.

Сообщение о казни Сергея Вострикова распространил незарегистрированный правозащитный центр «Весна» со ссылкой на данные компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси»

Как следует из сообщения центра, Востриков был признан виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью. В релизе на сайте «Весны» уточняется, что мать преступника уже получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда.