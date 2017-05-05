Семенович опозорилась на субботнике в Тюмени

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Тюмень, 5 мая. Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович приехала в Тюмень на городской субботник. Однако участвовала она в мероприятии только в социальных сетях.

«Шикарный субботник мы провели сегодня, дворы стали чище, а деревьев больше, — цитирует «Ридус» звезду. — Сажаю сосну в Ямальском микрорайоне, все счастливы!!! Детей мороженым накормила, родителям семена подарила, со всеми сфотографировалась».

И, действительно, Семенович во время субботника в Тюмени успела заснять себя для Instagram, попозировала с граблями для местных СМИ, раздала автографы. Однако по словам местных жителей, не посадила ни одного дерева и не полила ни один кустарник. Кроме того, звезда цинично выплюнула жвачку на только что подметенные студентами улицы. Этот конфуз попал в объектив камеры журналистов «Тюменского времени».

Местные СМИ напомнили звезде, что, согласно закону, за такой проступок ей грозит штраф до пяти тысяч рублей. Впрочем, наряд певицы на субботника служил доказательством, что эта сумма не пугает ее.

Ранее Семенович неожиданно решила сменить свой имидж.