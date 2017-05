Семенович опозорилась на субботнике в Тюмени

Тюменцы, прекрасные люди, солнечные и дружелюбные☀️Шикарный субботник мы провели сегодня, дворы стали чище, а деревьев больше????Сажаю сосну в Ямальском микрорайоне, все счастливы!!! Детей мороженым накормила , родителям семена подарила, со всеми сфотографировалась , с чувством выполненного долга поехала в гостиницу немного отдохнуть. А вы давно были на субботнике? Пальто @_annasarkisova_ #анясеменович #тюмень #экоигры #экомобиль #субботник #позитивщики❤️❤️❤️

