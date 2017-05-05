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Общество
Власти Москвы рассказали, какие дома не затронет реновация

Власти Москвы рассказали, какие дома не затронет реновация

15:52  5 Мая 2017
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Власти Москвы рассказали, какие дома не затронет реновация

Москва, 5 мая. Московские здания эпохи конструктивизма не будут сносить в рамках программы реновации. Речь идет о порядка 300 зданиях, расположенных в 40 рабочих поселках.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, программа реновации не затронет рабочие поселки Дангауэровка, Буденовский, Усачевский, Хавско-Шаболовский и другие. Изначально некоторые дома на их территории планировалось снести из-за их ветхого состояния и изношенности коммуникаций. Однако экспертиза показала, что эти здания необходимо сохранить, так как они представляют историко-культурную ценность.

Чиновник добавил, что не все жильцы домов эпохи конструктивизма обрадовались такому положению дел. Многие из них хотели переехать в новостройки, сообщает «Аргументы и факты».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реализация программы по сносу старых пятиэтажек в Москве займет не менее 10–15 лет.

Алексей Громов
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