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Москва, 5 мая. Командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Вячеслав Парадников рассказал об особенностях проведения салюта Победы.

Гвардии полковник отметил, что двух одинаковых салютов не бывает, в каждом из них используется по десять тысяч выстрелов, и каждый год подбирать одинаковые просто нет смысла. Каждая программа составляется по-новому и в этом году артиллеристы заказали новые выстрелы с такими названиями, как «Хризантема», «Восход», «Плакучая ива» и «Алиса».

Неизменным всегда остается воинский ритуал проведения салюта, рассказывает Вячеслав Парадников. Салют длится 10 минут, за это время производится 30 артиллерийских залпов при темпе стрельбы в 20 секунд, пишут Известия.