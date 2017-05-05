Рособрнадзор рассказал, как изменится ЕГЭ по литературе в 2018 году

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Москва, 5 мая. Новая модель ЕГЭ по литературе может быть введена в российских школах уже в следующем году. Изменениями предусмотрено полное исключение заданий с короткими ответами и ужесточение требований к сочинениям. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В настоящее время апробация новой модели ЕГЭ проходит в 44 регионах страны. В мае будут подведены итоги апробации. Если результаты окажутся положительными, ЕГЭ литературе уже со следующего года будут сдавать по новой модели.

В Рособрнадзоре пояснили, что задача изменений — улучшение содержания и структуры экзамена. Так, будут полностью исключены вопросы, требующие короткого ответа. То есть, экзамен будет состоять только из заданий, требующих развернутых комментариев; кроме того, будет увеличено число заданий по выбору, а также ужесточены требования к объему сочинения.

По предварительным данным, за введение новой модели высказались в 23 регионах России.