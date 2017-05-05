Милонов назвал бесовщиной идею изучения в школах творчества Киркорова

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Москва, 5 мая. Депутат Госдумы России Виталий Милонов обвинил учителей, предложивших детям послушать запись передачи о Филиппе Киркорове, в глупости, а идею изучения творчества певца в рамках школьной программы парламентарий посчитал «бесовщиной».

«Глупость совершили учителя, которые это сделали. Какое отношение он имеет к школьной программе? Это факультатив, новая программа образования или это просто бесовщина людей, которые пытаются считать себя педагогами», — цитирует депутата интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ученики одной из школ Подмосковья провели 1,5 часа за прослушиванием радиопрограммы, посвященной Киркорову. Такой «подарок» был сделан администрацией учебного заведения в честь юбилей певца, который от отмечал 30 апреля. Родители, узнав об этом, устроили настоящий скандал, назвав произошедшее «полным маразмом», а творчество российского исполнителя «сомнительным».