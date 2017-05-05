Грузовой самолет упал недалеко от аэропорта в США

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Чарлстон (штат Западная Виргиния, США), 5 мая. Грузовой самолет потерпел крушение в американском штате Западная Виргиния. Инцидент произошел недалеко от аэропорта «Йигер».

Администрация воздушной гавани в ходе общения с журналистами сообщила, что речь идет о воздушном судне авиакомпании UPS Airlines, которая специализируется на грузовых перевозках. В данный момент подъезды к аэропорту закрыты. Информация о произошедшем уточняется. Пока неизвестно, каковы повреждения самолета и пострадал ли кто-либо. Властям штата уже сообщили о данном происшествии.