Уральского ветерана поздравили с Днем Победы мешком просроченного майонеза

В закладки

Скопировать

Екатеринбург, 5 мая. Следственные органы Свердловской области начали проверку после того, как одно из предприятий подарило екатеринбургскому ветерану труда просроченный майонез в честь Дня Победы.

Теперь фирме грозит уголовное дело по статье «Реализация продукции, не отвечающая требованиям безопасности», рассказала Ura.ru старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Ранее сообщалось, что бабушке, которая является ветераном труда, подарили мешок с 16 пакетами сырного майонеза, произведенного в ноябре прошлого года.