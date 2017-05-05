Бред и абсурд: Озеров отреагировал на попытку США контролировать порты РФ

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Москва, 5 мая. Принятый Конгрессом США законопроект о контроле за российским портами в рамках ужесточения санкций против КНДР абсурден и является не более чем попыткой привлечь к себе внимание. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Палата Конгресса ранее одобрила законопроект о контроле за соблюдением странами санкций, введенных Соединенными Штатами против КНДР. При этом, по замыслу американской стороны, под контроль должны попасть также российские дальневосточные порты.

«Это бредовая идея, Россия этого не позволит. Абсурдная идея, которая не имеет ни малейшего шанса к исполнению», — заявил Озеров ТАСС.

Сенатор также отметил, что подобные законопроекты «не имеют других целей, кроме как обратить на себя внимание». Озеров выразил надежду на то, что среди представителей властей США найдутся здравомыслящие люди, которые не пропустят данный законопроект.

Ранее относительно законопроекта высказался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он заявил, что законопроект о введении контроля над российскими дальневосточными портами равносилен объявлению войны, передает URA.Ru.