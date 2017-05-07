Ты не ранен, ты просто убит: лучшие стихи о Великой Отечественной войне

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Человечество вот уже в 72-й раз отметит 8 и 9 мая великий праздник — окончание самой страшной войны в истории человечества, которая для советского народа, для России воистину была Великой Отечественной войной. Наша страна понесла в этой войне неисчислимые жертвы, исчисляемые десятками миллионов погибших и сотнями миллионов искалеченных.

Великий подвиг и великие страдания народа нашли свое отражение в мировой культуре, в том числе в русской поэзии. В преддверии Дня Победы продолжим традицию и напомним читателям Федерального агентства новостей несколько самых пронзительных стихотворений о Великой Отечественной войне, написанных как в военное время, так и в послевоенные годы.

Я только раз видала рукопашный

Поэт Юлия Друнина попала на фронт в полном смысле слова со школьной скамьи, воевала до 1944 года, была несколько раз ранена, теряла боевых друзей. Ее первое стихотворение о войне, написанное в 1943 году, сегодня украшает все антологии военной поэзии.

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Час мужества пробил на наших часах

Великий русский поэт Анна Ахматова в представлениях не нуждается. Знаменитое стихотворение «Мужество» Ахматова написала в 1942 году в эвакуации, когда ситуация на фронтах приняла для нашей страны самый серьезный оборот.

Мы знаем, что ныне лежит на весах,

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!

Сороковые, роковые

Поэт-фронтовик Давид Самойлов, прошедший всю войну, написал одно из лучших военных стихотворений уже в 1961 году, когда мог как бы со стороны взглянуть на себя, трогательно форсящего перед случайной знакомой.

Сороковые, роковые,

Военные и фронтовые,

Где извещенья похоронные

И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.

Просторно. Холодно. Высоко.

И погорельцы, погорельцы

Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке

В своей замурзанной ушанке,

Где звездочка не уставная,

А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,

Худой, веселый и задорный.

И у меня табак в кисете,

И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,

И больше нужного хромаю,

И пайку надвое ломаю,

И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало —

Война, беда, мечта и юность!

И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые...

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!

Его зарыли в шар земной

Поэт-фронтовик Сергей Орлов прошел всю войну, горел в танке, выжил чудом. Война догнала Орлова — он умер, прожив всего 56 лет. Сергей Орлов написал немало стихов, однако в истории литературы осталось одно его стихотворение 1944 года, даже не все стихотворение, а фантастическая первая строчка. Стихи стали песней.

Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,

Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля —

На миллион веков,

И Млечные пути пылят

Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,

Метелицы метут,

Грома тяжелые гремят,

Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой...

Руками всех друзей

Положен парень в шар земной,

Как будто в мавзолей...

Ты не ранен, ты просто убит

И еще одно из самых страшных стихотворений о войне, в силу советской специфики не попавшее в печать, а расходившееся в основном устно или в списках, так что до конца 1980-х многие даже не знали, кто его автор. Автор этих стихов Ион Деген, несколько дней назад скончавшийся в Израиле на 92 году жизни — герой танкист, после войны посвятивший жизнь самой мирной профессии — медицине.

Стихотворение «Мой товарищ» написано в декабре 1944 года. Долгое время переписывалось и передавалось устно с многочисленными искажениями, фактически, став народным и считавшееся произведением неизвестного поэта-фронтовика.

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам еще наступать предстоит.

Недавно скончавшийся другой большой русский поэт Евгений Евтушенко написал об этом стихотворении:

Что сделал стих Иосифа Дегена?

Разрезал он острее автогена

Все то, что называется войной,

треклятой, грязной, кровной и родной.