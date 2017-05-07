Ты не ранен, ты просто убит: лучшие стихи о Великой Отечественной войне
Человечество вот уже в 72-й раз отметит 8 и 9 мая великий праздник — окончание самой страшной войны в истории человечества, которая для советского народа, для России воистину была Великой Отечественной войной. Наша страна понесла в этой войне неисчислимые жертвы, исчисляемые десятками миллионов погибших и сотнями миллионов искалеченных.
Великий подвиг и великие страдания народа нашли свое отражение в мировой культуре, в том числе в русской поэзии. В преддверии Дня Победы продолжим традицию и напомним читателям Федерального агентства новостей несколько самых пронзительных стихотворений о Великой Отечественной войне, написанных как в военное время, так и в послевоенные годы.
Я только раз видала рукопашный
Поэт Юлия Друнина попала на фронт в полном смысле слова со школьной скамьи, воевала до 1944 года, была несколько раз ранена, теряла боевых друзей. Ее первое стихотворение о войне, написанное в 1943 году, сегодня украшает все антологии военной поэзии.
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Час мужества пробил на наших часах
Великий русский поэт Анна Ахматова в представлениях не нуждается. Знаменитое стихотворение «Мужество» Ахматова написала в 1942 году в эвакуации, когда ситуация на фронтах приняла для нашей страны самый серьезный оборот.
Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Сороковые, роковые
Поэт-фронтовик Давид Самойлов, прошедший всю войну, написал одно из лучших военных стихотворений уже в 1961 году, когда мог как бы со стороны взглянуть на себя, трогательно форсящего перед случайной знакомой.
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Его зарыли в шар земной
Поэт-фронтовик Сергей Орлов прошел всю войну, горел в танке, выжил чудом. Война догнала Орлова — он умер, прожив всего 56 лет. Сергей Орлов написал немало стихов, однако в истории литературы осталось одно его стихотворение 1944 года, даже не все стихотворение, а фантастическая первая строчка. Стихи стали песней.
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
Ты не ранен, ты просто убит
И еще одно из самых страшных стихотворений о войне, в силу советской специфики не попавшее в печать, а расходившееся в основном устно или в списках, так что до конца 1980-х многие даже не знали, кто его автор. Автор этих стихов Ион Деген, несколько дней назад скончавшийся в Израиле на 92 году жизни — герой танкист, после войны посвятивший жизнь самой мирной профессии — медицине.
Стихотворение «Мой товарищ» написано в декабре 1944 года. Долгое время переписывалось и передавалось устно с многочисленными искажениями, фактически, став народным и считавшееся произведением неизвестного поэта-фронтовика.
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Недавно скончавшийся другой большой русский поэт Евгений Евтушенко написал об этом стихотворении:
Что сделал стих Иосифа Дегена?
Разрезал он острее автогена
Все то, что называется войной,
треклятой, грязной, кровной и родной.