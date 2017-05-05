ДНР: ВСУ используют американские БПЛА для корректировки огня в Донбассе

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Донецк, 5 мая. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов для корректировки артиллерийского огня по территории ДНР. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Накануне военнослужащим ДНР удалось сбить на юге республики один из беспилотников ВСУ, произведенный в США.

«Во всех случаях нанесения ударов артиллерией и минометами украинская сторона активно использовала беспилотные летательные аппараты для корректировки ведения огня», — сказал он.

По словам Басурина, сбитый БПЛА представляет собой модификацию беспилотного летательного аппарата «Shadow», который производится в США.