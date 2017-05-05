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Акула покусала американскую порнозвезду на съемках во Флориде

Акула покусала американскую порнозвезду на съемках во Флориде

15:26  5 Мая 2017
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Акула покусала американскую порнозвезду на съемках во Флориде

Таллахасси (штат Флорида, США), 5 мая. Американская звезда фильмов для взрослых чуть не стала жертвой гигантской акулы во Флориде. Акула покусала девушку за ногу во время съемок промо-клипа.

Видео, которое записывала Молли Кавалли, рассказывало о новых возможностях живого вещания для портала для взрослых, информирует таблоид The Sun. Девушка предпочла гидрокостюму слитный купальник и решительно нырнула в океан к акулам. Между хищниками и звездой промо-ролика были только клетка для безопасного передвижения под водой. Но что-то пошло не так, акула все-таки сумела укусить девушку за ногу.

Пострадавшую вытащили из воды. Сообщается, что с девушкой все в порядке.

#сша #акула #съемки #ролик
Таисия Григорьева
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