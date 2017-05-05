Суверенитет против глобализации: кто такой Эммануэль Макрон

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Предвыборная гонка во Франции подходит к своей кульминации. 7 мая страна выберет своего нового президента. Федеральное агентство новостей обсудило с политическим аналитиком международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславом Бышком одного из фаворитов президентской гонки — Эммануэля Макрона, которого уже поддержали кандидаты от ведущих партий — социалистов и республиканцев.

Кто такой Эммануэль Макрон? Его считают центристов, в прошлом — сторонник социалистов, а также бывший инвестиционный банкир компании Ротшильдов. Формально кандидат в президенты выступает против разделения на правых и левых.

Одним из основных его обещаний является снижение налогов, включая налога на прибыль, дополнительные права работодателям, расширение пособий по безработице, а также урезание бюджета и массовые сокращения в государственном секторе (около 120 тысяч рабочих мест).

«Эммануэль Макрон — яркий пример того, как в современном демократическом государстве с помощью политтехнологий и СМИ можно «сравнительно честно», как сказал бы Остап Бендер, сделать президентом страны человека, о котором за год-два до выборов было мало что известно. Единственный противник Макрона во втором туре президентских выборов — лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она не раз повторяла, что сегодня на Западе политическая борьба разворачивается уже не между правыми и левыми, как было раньше, а между сторонниками национального суверенитета и глобализации. Действительно, и грядущие французские выборы, и Brexit, и Трамп, и ряд других, несколько менее значимых электоральных событий последнего года — все это вполне вписывается именно в такое разделение», — пояснил Станислав Бышок.

Как заметил эксперт, Эммануэль Макрон сам называет себя центристом. Действительно, в экономическом отношении он — правый, сторонник сокращения государственных расходов и предоставления дополнительных прав работодателям, а в гуманитарной сфере — радикально-левый, он считает безальтернативными мультикультурализм и миграционную политику «открытых дверей». Вместе с тем Макрон говорит о глобализации как об объективном процессе, в котором Франции и Европейскому союзу необходимо участвовать как можно активнее. Таким образом, на выходе смешение правого и левого, очевидно, предполагает условный центр. До того, как Макрон стал открыто говорить о своих президентских амбициях, он состоял в Социалистической партии вместе с президентом Франсуа Олландом.

«Но с таким же успехом центристкой можно назвать и «крайне-правую» Марин Ле Пен. В экономическом плане ее «Национальный фронт» за декаду настолько ощутимо сдвинулся влево, что критики даже стали называть партию Ле Пен «социалистической». Безусловно, «Национальный фронт» выступает за государство всеобщего благосостояния, за возможность раньше выходить на пенсию, за поддержание и расширение системы социальной защиты всех французских граждан. А вот в гуманитарно-культурной сфере Марин Ле Пен — безусловно, правая, она говорит о необходимости сохранения французской национальной идентичности, за воспитание в гражданах гордости за свою страну и чувства патриотизма, за снижение до минимума иммиграции из мусульманских стран, за закрытие радикальных мечетей и за лишение гражданства исламских радикалов. Плюс Ле Пен считает глобализацию вредным для Франции и других национальных государств процессом, на пути которого необходимо ставить препятствия. То есть на выходе, как и в случае с Макроном, получается политический центр», — добавил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, мотивация голосующих за Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона различается. За лидера «Национального фронта» голосуют в основном по идеологическим мотивам, а за Макрона — либо по тактическим (чтобы не победила «крайне-правая» Ле Пен), либо по эстетическим (чтобы поддержать нового, молодого, подающего надежды политика).

«Прошедшие 3 мая и длившиеся два с половиной часа теледебаты показали, что с Эммануэлем Макроном очень хорошо поработали специалисты по ораторскому мастерству: он прекрасно смотрелся в кадре, делал «правильные» жесты и контролировал выражение лица, демонстрируя уверенность и чувство легкого превосходства над оппонентом. Правда, в такой актуальной теме, как борьба с радикализацией мусульман во Франции он терял свою уверенность — и здесь у Марин Ле Пен была возможность проявить себя», — заключил Станислав Бышок.

Политолог Алексей Мартынов ранее газете «Известия» рассказал о том, почему о победе Макрона власти договорились заранее.