Почти 10 тысяч человек прошли с «Бессмертным полком» в Петроградском районе Петербурга

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Санкт-Петербург, 5 мая. Почти 10 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Одним из первых стране прошел в пятницу, 5 мая, «Бессмертный полк» в Петроградском районе Петербурга. К шествию присоединились почти 10 тысяч человек — от семилетних первоклашек до пожилых ветеранов войны. У каждого в руках был портрет родственника или близкого человека, кто воевал за свободу страны от фашизма.

Изюминкой полка стала уникальная копия знамени Победы. Его размер 250 квадратных метров. Почти двое суток волонтеры изготавливали его в павильонах «Ленфильма». Во время акции знамя несли в руках курсанты Академии имени Можайского.

Ранее власти Москвы одобрили проведение акции «Бессмертный полк».