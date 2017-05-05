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Общество
Почти 10 тысяч человек прошли с «Бессмертным полком» в Петроградском районе Петербурга

Почти 10 тысяч человек прошли с «Бессмертным полком» в Петроградском районе Петербурга

15:19  5 Мая 2017
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Почти 10 тысяч человек прошли с «Бессмертным полком» в Петроградском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 5 мая. Почти 10 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Одним из первых стране прошел в пятницу, 5 мая, «Бессмертный полк» в Петроградском районе Петербурга. К шествию присоединились почти 10 тысяч человек — от семилетних первоклашек до пожилых ветеранов войны. У каждого в руках был портрет родственника или близкого человека, кто воевал за свободу страны от фашизма.

Почти 10 тысяч человек прошли с «Бессмертным полком» в Петроградском районе Петербурга

Изюминкой полка стала уникальная копия знамени Победы. Его размер 250 квадратных метров. Почти двое суток волонтеры изготавливали его в павильонах «Ленфильма». Во время акции знамя несли в руках курсанты Академии имени Можайского. 

Почти 10 тысяч человек прошли с «Бессмертным полком» в Петроградском районе Петербурга

Ранее власти Москвы одобрили проведение акции «Бессмертный полк».

Алексей Громов
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